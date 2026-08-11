Сьогоднішня ціна FOMO COIN OFICIAL

Поточна ціна FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOMOCOIN до USD становить $ 0 за FOMOCOIN.

FOMO COIN OFICIAL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 78 934, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M FOMOCOIN. Протягом останніх 24 годин FOMOCOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOMOCOIN змінився на -- за останню годину та на +1,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN)

Ринкова капіталізація $ 78,93K$ 78,93K $ 78,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,93K$ 78,93K $ 78,93K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 855,397055 999 999 855,397055 999 999 855,397055

Поточна ринкова капіталізація FOMO COIN OFICIAL — $ 78,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOMOCOIN — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999855.397055. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,93K.