Ціна FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN)
Поточна ціна FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOMOCOIN до USD становить $ 0 за FOMOCOIN.
FOMO COIN OFICIAL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 78 934, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M FOMOCOIN. Протягом останніх 24 годин FOMOCOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці FOMOCOIN змінився на -- за останню годину та на +1,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація FOMO COIN OFICIAL — $ 78,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOMOCOIN — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999855.397055. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,93K.
--
-2,50%
+1,61%
+1,61%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FOMO COIN OFICIAL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FOMO COIN OFICIAL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FOMO COIN OFICIAL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FOMO COIN OFICIAL до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,50%
|30 днів
|$ 0
|-9,29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна FOMO COIN OFICIAL потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка ціна FOMO COIN OFICIAL у реальному часі?
FOMO COIN OFICIAL торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні -2.50% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.
Наскільки волатильним є FOMOCOIN сьогодні?
Волатильність ціни FOMOCOIN протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.
Який діапазон торгівлі FOMO COIN OFICIAL за останні 24 години?
Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.
Який обсяг торгівлі генерував FOMOCOIN?
За останні 24 години FOMOCOIN зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.
Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?
Усі часи найвища ціна — це ₴, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.
Наскільки міцна ліквідність ринку для FOMO COIN OFICIAL?
Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.
Як FOMOCOIN порівнюється з іншими токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?
У категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem FOMOCOIN демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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|02-04 11:04:00
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