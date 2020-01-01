Токеноміка FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Дізнайтеся ключову інформацію про FOMO 3D (FOMO3D.FUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FOMO 3D (FOMO3D.FUN) solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Офіційний вебсайт: https://www.solana.fun/fomo/ Купити FOMO3D.FUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FOMO 3D (FOMO3D.FUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,70K $ 16,70K $ 16,70K Загальна пропозиція: $ 990,73M $ 990,73M $ 990,73M Циркуляційна пропозиція: $ 990,73M $ 990,73M $ 990,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,70K $ 16,70K $ 16,70K Історичний максимум: $ 0,02397837 $ 0,02397837 $ 0,02397837 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

Токеноміка FOMO 3D (FOMO3D.FUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FOMO 3D (FOMO3D.FUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FOMO3D.FUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FOMO3D.FUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FOMO3D.FUN, досліджуйте ціну токена FOMO3D.FUN в реальному часі!

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