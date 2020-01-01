Токеноміка FOMO 3D (FOMO3D.FUN)
Інформація FOMO 3D (FOMO3D.FUN)
solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token.
there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders
Токеноміка та аналіз ціни FOMO 3D (FOMO3D.FUN)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FOMO 3D (FOMO3D.FUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка FOMO 3D (FOMO3D.FUN): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки FOMO 3D (FOMO3D.FUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів FOMO3D.FUN, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FOMO3D.FUN, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку FOMO3D.FUN, досліджуйте ціну токена FOMO3D.FUN в реальному часі!
Прогноз ціни FOMO3D.FUN
Хочете знати, куди рухається FOMO3D.FUN? Наша сторінка прогнозу ціни FOMO3D.FUN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.