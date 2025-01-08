Сьогоднішня ціна FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

Поточна ціна FOMO 3D (FOMO3D.FUN) сьогодні становить 0.0056338 USD з ринковою капіталізацією $ 5.61M USD. Ціна FOMO3D.FUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FOMO 3D:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 318.74K USD

- зміна ціни FOMO 3D протягом дня — -4.79%

- циркуляційна пропозиція – 991.14M USD

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