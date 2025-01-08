Ціна FOMO 3D (FOMO3D.FUN)
Поточна ціна FOMO 3D (FOMO3D.FUN) сьогодні становить 0.0056338 USD з ринковою капіталізацією $ 5.61M USD. Ціна FOMO3D.FUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FOMO 3D:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 318.74K USD
- зміна ціни FOMO 3D протягом дня — -4.79%
- циркуляційна пропозиція – 991.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FOMO 3D до USD становила $ -0.000283634580287794.
За останні 30 днів зміна ціни FOMO 3D до USD становила $ -0.0039727439.
За останні 60 днів зміна ціни FOMO 3D до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FOMO 3D до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000283634580287794
|-4.79%
|30 днів
|$ -0.0039727439
|-70.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FOMO 3D: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-4.79%
+45.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders
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|1 FOMO3D.FUN до AUD
A$0.00901408
|1 FOMO3D.FUN до GBP
￡0.00450704
|1 FOMO3D.FUN до EUR
€0.005408448
|1 FOMO3D.FUN до USD
$0.0056338
|1 FOMO3D.FUN до MYR
RM0.025239424
|1 FOMO3D.FUN до TRY
₺0.199042154
|1 FOMO3D.FUN до JPY
¥0.890253076
|1 FOMO3D.FUN до RUB
₽0.60422505
|1 FOMO3D.FUN до INR
₹0.483323702
|1 FOMO3D.FUN до IDR
Rp90.867729214
|1 FOMO3D.FUN до PHP
₱0.328788568
|1 FOMO3D.FUN до EGP
￡E.0.28535197
|1 FOMO3D.FUN до BRL
R$0.03436618
|1 FOMO3D.FUN до CAD
C$0.008056334
|1 FOMO3D.FUN до BDT
৳0.68619684
|1 FOMO3D.FUN до NGN
₦8.707544942
|1 FOMO3D.FUN до UAH
₴0.238366078
|1 FOMO3D.FUN до VES
Bs0.2985914
|1 FOMO3D.FUN до PKR
Rs1.569689356
|1 FOMO3D.FUN до KZT
₸2.979266116
|1 FOMO3D.FUN до THB
฿0.194704128
|1 FOMO3D.FUN до TWD
NT$0.184337936
|1 FOMO3D.FUN до CHF
Fr0.00507042
|1 FOMO3D.FUN до HKD
HK$0.043774626
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.د.م0.056394338