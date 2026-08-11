Сьогоднішня ціна FOMO

Поточна ціна FOMO (FOMO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10.10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOMO до USD становить $ 0 за FOMO.

FOMO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27,819, з циркуляційною пропозицією у 1.00B FOMO. Протягом останніх 24 годин FOMO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOMO змінився на +0.33% за останню годину та на -2.57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FOMO (FOMO)

Ринкова капіталізація $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація FOMO — $ 27.82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOMO — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27.82K.