Інформація щодо ціни Foku (FOKU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,76% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,95% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,95%

Актуальна ціна Foku (FOKU) становить --. За останні 24 години FOKU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FOKU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FOKU змінився на -- за останню годину, +1,76% за 24 години та на +3,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Foku (FOKU)

Ринкова капіталізація $ 44,86K$ 44,86K $ 44,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,86K$ 44,86K $ 44,86K Циркуляційне постачання 988,86M 988,86M 988,86M Загальна пропозиція 988 855 504,3608401 988 855 504,3608401 988 855 504,3608401

Поточна ринкова капіталізація Foku — $ 44,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOKU — 988,86M, зі загальною пропозицією 988855504.3608401. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,86K.