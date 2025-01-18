Сьогоднішня ціна Foho Coin (FOHO)

Поточна ціна Foho Coin (FOHO) сьогодні становить 0.01339785 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOHO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Foho Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.46 USD

- зміна ціни Foho Coin протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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