Ціна FOFO (FOFO)
Поточна ціна FOFO (FOFO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FOFO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FOFO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FOFO протягом дня — +4,90%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FOFO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FOFO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FOFO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FOFO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FOFO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,08%
+4,90%
-11,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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