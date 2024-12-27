Ціна Fodl Finance (FODL)
Поточна ціна Fodl Finance (FODL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.64K USD. Ціна FODL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fodl Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD
- зміна ціни Fodl Finance протягом дня — +1.24%
- циркуляційна пропозиція – 378.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fodl Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fodl Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fodl Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fodl Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.24%
|30 днів
|$ 0
|+8.36%
|60 днів
|$ 0
|+13.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fodl Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+1.24%
+4.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App
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