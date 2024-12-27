Сьогоднішня ціна Fodl Finance (FODL)

Поточна ціна Fodl Finance (FODL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.64K USD. Ціна FODL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fodl Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD

- зміна ціни Fodl Finance протягом дня — +1.24%

- циркуляційна пропозиція – 378.65M USD

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