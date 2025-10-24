Ціна Flyte AI (FLYTE)
Актуальна ціна Flyte AI (FLYTE) становить $0,00126413. За останні 24 години FLYTE торгувався між мінімумом у $ 0,00069912 і максимумом у $ 0,00126016, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLYTE становить $ 0,00254651, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00026914.
Що стосується короткострокових результатів, то FLYTE змінився на +36,76% за останню годину, +80,82% за 24 години та на +17,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Flyte AI — $ 1,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLYTE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flyte AI до USD становила $ +0,00056501.
За останні 30 днів зміна ціни Flyte AI до USD становила $ +0,0015550280.
За останні 60 днів зміна ціни Flyte AI до USD становила $ -0,0001660408.
За останні 90 днів зміна ціни Flyte AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00056501
|+80,82%
|30 днів
|$ +0,0015550280
|+123,01%
|60 днів
|$ -0,0001660408
|-13,13%
|90 днів
|$ 0
|--
Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.
This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.
