Актуальна ціна Flyte AI сьогодні становить 0,00126413 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLYTE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLYTE на MEXC вже зараз.

Докладніше про FLYTE

Інформація про ціну FLYTE

Офіційний вебсайт FLYTE

Токеноміка FLYTE

Прогноз ціни FLYTE

Логотип Flyte AI

Ціна Flyte AI (FLYTE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FLYTE до USD:

$0,00126413
$0,00126413
+80,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Flyte AI (FLYTE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:02:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Flyte AI (FLYTE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00069912
Мін. за 24 год
$ 0,00126016
Макс. за 24 год

$ 0,00069912
$ 0,00126016
$ 0,00254651
$ 0,00026914
+36,76%

+80,82%

+17,72%

+17,72%

Актуальна ціна Flyte AI (FLYTE) становить $0,00126413. За останні 24 години FLYTE торгувався між мінімумом у $ 0,00069912 і максимумом у $ 0,00126016, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLYTE становить $ 0,00254651, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00026914.

Що стосується короткострокових результатів, то FLYTE змінився на +36,76% за останню годину, +80,82% за 24 години та на +17,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flyte AI (FLYTE)

$ 1,26M
--
$ 1,26M
1,00B
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Flyte AI — $ 1,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLYTE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.

Історія ціни Flyte AI (FLYTE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flyte AI до USD становила $ +0,00056501.
За останні 30 днів зміна ціни Flyte AI до USD становила $ +0,0015550280.
За останні 60 днів зміна ціни Flyte AI до USD становила $ -0,0001660408.
За останні 90 днів зміна ціни Flyte AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00056501+80,82%
30 днів$ +0,0015550280+123,01%
60 днів$ -0,0001660408-13,13%
90 днів$ 0--

Що таке Flyte AI (FLYTE)

Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.

This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.

https://flyteai.io

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Flyte AI (FLYTE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Flyte AI (USD)

Скільки коштуватиме Flyte AI (FLYTE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Flyte AI (FLYTE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Flyte AI.

Перегляньте прогноз ціни Flyte AI вже зараз!

FLYTE до місцевих валют

Токеноміка Flyte AI (FLYTE)

Розуміння токеноміки Flyte AI (FLYTE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FLYTE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Flyte AI (FLYTE)

Скільки сьогодні коштує Flyte AI (FLYTE)?
Актуальна ціна FLYTE у USD становить 0,00126413 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FLYTE до USD?
Поточна ціна FLYTE до USD — $ 0,00126413. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Flyte AI?
Ринкова капіталізація FLYTE — $ 1,26M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FLYTE?
Циркуляційна пропозиція FLYTE — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FLYTE?
FLYTE досяг історичної максимальної ціни у 0,00254651 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FLYTE?
Історична мінімальна ціна FLYTE становила 0,00026914 USD.
Який обсяг торгівлі FLYTE?
Актуальний обсяг торгівлі FLYTE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FLYTE цього року?
FLYTE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FLYTE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:02:59 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.