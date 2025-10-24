Інформація щодо ціни Flyte AI (FLYTE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00069912 $ 0,00069912 $ 0,00069912 Мін. за 24 год $ 0,00126016 $ 0,00126016 $ 0,00126016 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00069912$ 0,00069912 $ 0,00069912 Макс. за 24 год $ 0,00126016$ 0,00126016 $ 0,00126016 Рекордний максимум $ 0,00254651$ 0,00254651 $ 0,00254651 Найнижча ціна $ 0,00026914$ 0,00026914 $ 0,00026914 Зміна ціни (за 1 год) +36,76% Зміна ціни (1 дн.) +80,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,72% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,72%

Актуальна ціна Flyte AI (FLYTE) становить $0,00126413. За останні 24 години FLYTE торгувався між мінімумом у $ 0,00069912 і максимумом у $ 0,00126016, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLYTE становить $ 0,00254651, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00026914.

Що стосується короткострокових результатів, то FLYTE змінився на +36,76% за останню годину, +80,82% за 24 години та на +17,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flyte AI (FLYTE)

Ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Flyte AI — $ 1,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLYTE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.