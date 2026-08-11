Сьогоднішня ціна Flying Tulip USD

Поточна ціна Flying Tulip USD (FTUSD) сьогодні становить $ 0,989603, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FTUSD до USD становить $ 0,989603 за FTUSD.

Flying Tulip USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 319 239, з циркуляційною пропозицією у 4,36M FTUSD. Протягом останніх 24 годин FTUSD торгувався між $ 0,989445 (мінімум) та $ 1,004 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,023, тоді як історичний мінімум — $ 0,926607.

У короткостроковій динаміці FTUSD змінився на 0,00% за останню годину та на +0,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 841,81.

Ринкова інформація щодо Flying Tulip USD (FTUSD)

Ринкова капіталізація $ 4,32M$ 4,32M $ 4,32M Обсяг (за 24 год) $ 841,81$ 841,81 $ 841,81 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,32M$ 4,32M $ 4,32M Циркуляційне постачання 4,36M 4,36M 4,36M Загальна пропозиція 4 364 617,464801 4 364 617,464801 4 364 617,464801

Поточна ринкова капіталізація Flying Tulip USD — $ 4,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 841,81. Циркуляційна пропозиція FTUSD — 4,36M, зі загальною пропозицією 4364617.464801. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,32M.