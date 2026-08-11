Яка зараз ціна Flying Ketamine Horse?

Живуча ціна Flying Ketamine Horse (FKH) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Flying Ketamine Horse позиціонується на ринку?

Наразі Flying Ketamine Horse займає #7572 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1610898.58467572480000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу FKH?

Обсяг токенів у обігу FKH становить 986445605.608777 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Flying Ketamine Horse за останню добу?

За останню добу Flying Ketamine Horse торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Flying Ketamine Horse віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Flying Ketamine Horse досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.8709000652429460480000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують FKH?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Flying Ketamine Horse?

Поточне зміщення ціни на 7.72% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.