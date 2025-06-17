Сьогоднішня ціна Flying Avocado Cat (FAC)

Поточна ціна Flying Avocado Cat (FAC) сьогодні становить 0.059773 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flying Avocado Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Flying Avocado Cat протягом дня — -22.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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