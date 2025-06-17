Ціна Flying Avocado Cat (FAC)
Поточна ціна Flying Avocado Cat (FAC) сьогодні становить 0.059773 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flying Avocado Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Flying Avocado Cat протягом дня — -22.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FAC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FAC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flying Avocado Cat до USD становила $ -0.01754118218073253.
За останні 30 днів зміна ціни Flying Avocado Cat до USD становила $ +0.0034274316.
За останні 60 днів зміна ціни Flying Avocado Cat до USD становила $ +0.0225462142.
За останні 90 днів зміна ціни Flying Avocado Cat до USD становила $ +0.01702506182758787.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01754118218073253
|-22.68%
|30 днів
|$ +0.0034274316
|+5.73%
|60 днів
|$ +0.0225462142
|+37.72%
|90 днів
|$ +0.01702506182758787
|+39.83%
Останній аналіз цін Flying Avocado Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.15%
-22.68%
-18.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Probably the first meme coin created by Grok. Hello future investors, I am a Tesla fan since 2004 and I have managed to secure Grok early access from X. You can call me V. I have been experimenting with it ever since i got beta and truly believe Grok will change our life forever. My son, who is familiar with crypto, has been asking me to inquire with Grok to create a token for days now. After some consideration, I decided to give it a try and create one. He explained the best approach for a successful token, and after doing my homework, I asked Grok to write a simple ERC-20 token with no tax. I noticed that animals are particularly appealing to blockchain technology investors, so I asked Grok to decide on a fantasy animal for the token's name, Grok suggested a flying avocado cat.. so be it. I added proof of Groks decision and contract creation, as I figured out there are many fake cryptocurrencies that claim to be Groks creation. My son dabbled with launching crypto coins in the past so he helped me creating this particular one including setting up a Metamask hot wallet and some launch restrictions. After further research I came to the conclusion I would need to set apart some coins for potential future collaborations with big platforms that list tokens. Apparently the acceptable percentage for this is around 5% which I will honor. The rest will go to the token itself. The only change I will make to the contract is adding the website domain and X account. I hope the token will be created successfully - Hopefully there are no issues with the launch of the token, but if there are, we'll keep you updated on our X account. I'll open an X account for it to communicate further on updates. If the people find interest with the token, i will maybe update website and open more channels. Let the Avocado Cat Fly.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Flying Avocado Cat (FAC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FAC зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FAC до VND
₫1,572.926495
|1 FAC до AUD
A$0.09085496
|1 FAC до GBP
￡0.04363429
|1 FAC до EUR
€0.05140478
|1 FAC до USD
$0.059773
|1 FAC до MYR
RM0.25343752
|1 FAC до TRY
₺2.35266528
|1 FAC до JPY
¥8.63600304
|1 FAC до RUB
₽4.69935326
|1 FAC до INR
₹5.13988027
|1 FAC до IDR
Rp979.88508912
|1 FAC до KRW
₩81.21297737
|1 FAC до PHP
₱3.36940401
|1 FAC до EGP
￡E.3.00359325
|1 FAC до BRL
R$0.32815377
|1 FAC до CAD
C$0.08069355
|1 FAC до BDT
৳7.30665152
|1 FAC до NGN
₦92.10003159
|1 FAC до UAH
₴2.48356815
|1 FAC до VES
Bs6.096846
|1 FAC до PKR
Rs16.91336808
|1 FAC до KZT
₸30.63665115
|1 FAC до THB
฿1.93784066
|1 FAC до TWD
NT$1.75971712
|1 FAC до AED
د.إ0.21936691
|1 FAC до CHF
Fr0.04841613
|1 FAC до HKD
HK$0.46862032
|1 FAC до MAD
.د.م0.5439343
|1 FAC до MXN
$1.1297097