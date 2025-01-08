Сьогоднішня ціна Flycat (FLYCAT)

Поточна ціна Flycat (FLYCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.38K USD. Ціна FLYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flycat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD

- зміна ціни Flycat протягом дня — +2.35%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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