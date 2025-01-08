Ціна Flycat (FLYCAT)
Поточна ціна Flycat (FLYCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.38K USD. Ціна FLYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flycat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD
- зміна ціни Flycat протягом дня — +2.35%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flycat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flycat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flycat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flycat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.35%
|30 днів
|$ 0
|-34.27%
|60 днів
|$ 0
|-23.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flycat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+2.35%
+17.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The original flying cal of Solana
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