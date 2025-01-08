Ціна Flux YIN (YIN)
Поточна ціна Flux YIN (YIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 898.45 USD. Ціна YIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flux YIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.30 USD
- зміна ціни Flux YIN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flux YIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flux YIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flux YIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flux YIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|0.00%
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Flux YIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flux is a dual token project consisting of YIN and YANG, All of YIN supply is derived from YANG and YIN started with 0 initial mint, Every passing hour YANG to YIN ratio increases at a predetermined and preannounced rate while also burning it's own supply every hour too. YIN's supply is therefore elastic based on the conversion into and from YANG. YANG is like a fixed deposit account for YIN you get hourly yield holding YANG for your YIN without any lock-up period or time limitations whatsoever and you can swap between each token anytime you want.
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