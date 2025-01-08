Сьогоднішня ціна Flux YIN (YIN)

Поточна ціна Flux YIN (YIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 898.45 USD. Ціна YIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flux YIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.30 USD

- зміна ціни Flux YIN протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.35M USD

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