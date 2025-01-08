Сьогоднішня ціна Flux Terminal (FLUXT)

Поточна ціна Flux Terminal (FLUXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114.41K USD. Ціна FLUXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flux Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.19K USD

- зміна ціни Flux Terminal протягом дня — -3.67%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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