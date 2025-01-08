Ціна Flux Terminal (FLUXT)
Поточна ціна Flux Terminal (FLUXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114.41K USD. Ціна FLUXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flux Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.19K USD
- зміна ціни Flux Terminal протягом дня — -3.67%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flux Terminal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flux Terminal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flux Terminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flux Terminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.67%
|30 днів
|$ 0
|-30.97%
|60 днів
|$ 0
|-50.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flux Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.47%
-3.67%
-6.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects. Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future.
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