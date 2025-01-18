Сьогоднішня ціна Flux Point Studios SHARDS (SHARDS)

Поточна ціна Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) сьогодні становить 0.469497 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHARDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flux Point Studios SHARDS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.30K USD

- зміна ціни Flux Point Studios SHARDS протягом дня — -43.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SHARDS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHARDS.