Ціна Flux Point Studios SHARDS (SHARDS)
Поточна ціна Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) сьогодні становить 0.469497 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHARDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flux Point Studios SHARDS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.30K USD
- зміна ціни Flux Point Studios SHARDS протягом дня — -43.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flux Point Studios SHARDS до USD становила $ -0.3563710662901844.
За останні 30 днів зміна ціни Flux Point Studios SHARDS до USD становила $ +2.1482515066.
За останні 60 днів зміна ціни Flux Point Studios SHARDS до USD становила $ +2.3370547485.
За останні 90 днів зміна ціни Flux Point Studios SHARDS до USD становила $ +0.430636805746321116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.3563710662901844
|-43.15%
|30 днів
|$ +2.1482515066
|+457.56%
|60 днів
|$ +2.3370547485
|+497.78%
|90 днів
|$ +0.430636805746321116
|+1,108.17%
Останній аналіз цін Flux Point Studios SHARDS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.89%
-43.15%
+131.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a gaming studio dedicated to producing high-quality and engaging gaming experiences by integrating blockchain and AI technology where it makes sense. SHARDS are the utility token to the Flux Point Studios ecosystem. Providing governance power, in-game transaction usage, exclusive access to products & offers, and more.
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