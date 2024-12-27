Ціна Flux (FLUX)
Поточна ціна Flux (FLUX) сьогодні становить 0.617045 USD з ринковою капіталізацією $ 232.61M USD. Ціна FLUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flux:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.32M USD
- зміна ціни Flux протягом дня — +1.80%
- циркуляційна пропозиція – 377.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flux до USD становила $ +0.01093085.
За останні 30 днів зміна ціни Flux до USD становила $ -0.0738527585.
За останні 60 днів зміна ціни Flux до USD становила $ +0.1691269747.
За останні 90 днів зміна ціни Flux до USD становила $ -0.0094101575452397.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01093085
|+1.80%
|30 днів
|$ -0.0738527585
|-11.96%
|60 днів
|$ +0.1691269747
|+27.41%
|90 днів
|$ -0.0094101575452397
|-1.50%
Останній аналіз цін Flux: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
+1.80%
+9.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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