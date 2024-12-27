Сьогоднішня ціна Flux (FLUX)

Поточна ціна Flux (FLUX) сьогодні становить 0.617045 USD з ринковою капіталізацією $ 232.61M USD. Ціна FLUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flux:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.32M USD

- зміна ціни Flux протягом дня — +1.80%

- циркуляційна пропозиція – 377.07M USD

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