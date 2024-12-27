Сьогоднішня ціна Flurry Finance (FLURRY)

Поточна ціна Flurry Finance (FLURRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.81K USD. Ціна FLURRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flurry Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.51K USD

- зміна ціни Flurry Finance протягом дня — -5.04%

- циркуляційна пропозиція – 824.70M USD

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