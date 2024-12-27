Ціна Flurry Finance (FLURRY)
Поточна ціна Flurry Finance (FLURRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.81K USD. Ціна FLURRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flurry Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.51K USD
- зміна ціни Flurry Finance протягом дня — -5.04%
- циркуляційна пропозиція – 824.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flurry Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flurry Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flurry Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flurry Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.04%
|30 днів
|$ 0
|+6.33%
|60 днів
|$ 0
|+112.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flurry Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-5.04%
-2.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.
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