Сьогоднішня ціна Fluminense FC Fan Token (FLU)

Поточна ціна Fluminense FC Fan Token (FLU) сьогодні становить 1.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fluminense FC Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.29 USD

- зміна ціни Fluminense FC Fan Token протягом дня — +3.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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