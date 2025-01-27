Ціна Fluminense FC Fan Token (FLU)
Поточна ціна Fluminense FC Fan Token (FLU) сьогодні становить 1.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fluminense FC Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.29 USD
- зміна ціни Fluminense FC Fan Token протягом дня — +3.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fluminense FC Fan Token до USD становила $ +0.059829.
За останні 30 днів зміна ціни Fluminense FC Fan Token до USD становила $ +0.7116464820.
За останні 60 днів зміна ціни Fluminense FC Fan Token до USD становила $ +0.7116464820.
За останні 90 днів зміна ціни Fluminense FC Fan Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.059829
|+3.75%
|30 днів
|$ +0.7116464820
|+42.87%
|60 днів
|$ +0.7116464820
|+42.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fluminense FC Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+3.75%
+42.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
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