Сьогоднішня ціна Fluid Wrapped Staked ETH

Поточна ціна Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) сьогодні становить $ 2 277,53, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FWSTETH до USD становить $ 2 277,53 за FWSTETH.

Fluid Wrapped Staked ETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34 493 133, з циркуляційною пропозицією у 15,15K FWSTETH. Протягом останніх 24 годин FWSTETH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4 548,45, тоді як історичний мінімум — $ 1 589,51.

У короткостроковій динаміці FWSTETH змінився на -- за останню годину та на +2,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,87.

Ринкова інформація щодо Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH)

Ринкова капіталізація $ 34,49M$ 34,49M $ 34,49M Обсяг (за 24 год) $ 0,87$ 0,87 $ 0,87 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,49M$ 34,49M $ 34,49M Циркуляційне постачання 15,15K 15,15K 15,15K Загальна пропозиція 15 145,0 15 145,0 15 145,0

Поточна ринкова капіталізація Fluid Wrapped Staked ETH — $ 34,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,87. Циркуляційна пропозиція FWSTETH — 15,15K, зі загальною пропозицією 15145.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,49M.