Ціна Fluid USDC (FUSDC)
Поточна ціна Fluid USDC (FUSDC) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fluid USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.74K USD
- зміна ціни Fluid USDC протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fluid USDC до USD становила $ -0.000687058960712.
За останні 30 днів зміна ціни Fluid USDC до USD становила $ +0.0012219207.
За останні 60 днів зміна ціни Fluid USDC до USD становила $ +0.0081053973.
За останні 90 днів зміна ціни Fluid USDC до USD становила $ +0.0029713196206983.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000687058960712
|-0.06%
|30 днів
|$ +0.0012219207
|+0.12%
|60 днів
|$ +0.0081053973
|+0.81%
|90 днів
|$ +0.0029713196206983
|+0.30%
Останній аналіз цін Fluid USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-0.06%
+0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fluidity Money tokens (Fluid Assets) are a 1-to-1 wrapped asset that exposes holders to randomly paid rewards when they use their cryptocurrencies. Rewards are paid out according to a drawing mechanism held on each transaction of their Fluid Assets. These rewards are generated by the cumulative yield generated by the underlying asset, which is deposited and lent on money markets.
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