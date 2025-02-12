Ціна Fluid USD Coin (FUSDC)
Поточна ціна Fluid USD Coin (FUSDC) сьогодні становить 1.17 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fluid USD Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни Fluid USD Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fluid USD Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fluid USD Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fluid USD Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fluid USD Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|60 днів
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|90 днів
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Останній аналіз цін Fluid USD Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fluid is a multifaceted DeFi protocol developed by the Instadapp team. It is powered by a unified liquidity layer and advanced liquidation mechanisms, aimed at maximizing asset utilization for users. Fluid includes multiple applications such as lending, vaults, and DEX protocols.
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