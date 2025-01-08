Ціна Fluffy Coin (FLUF)
Поточна ціна Fluffy Coin (FLUF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 119.87K USD. Ціна FLUF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fluffy Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.24 USD
- зміна ціни Fluffy Coin протягом дня — -4.70%
- циркуляційна пропозиція – 600.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fluffy Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fluffy Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fluffy Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fluffy Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.70%
|30 днів
|$ 0
|+77.51%
|60 днів
|$ 0
|+51.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fluffy Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-4.70%
+0.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A decentralized token focused on revolutionizing web 3.0
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