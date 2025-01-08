Сьогоднішня ціна Fluffy Coin (FLUF)

Поточна ціна Fluffy Coin (FLUF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 119.87K USD. Ціна FLUF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fluffy Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.24 USD

- зміна ціни Fluffy Coin протягом дня — -4.70%

- циркуляційна пропозиція – 600.00M USD

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