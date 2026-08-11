Яка зараз ціна FlowX Finance?

FlowX Finance торгують за ₴2.55413456939759360000, що відображає зміну ціни на рівні -0.44% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як FLX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.44% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо FLX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як FlowX Finance виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem FLX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація FlowX Finance?

Ринкова капіталізація ₴16954794.67097082880000 розташовує FLX на #3906 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴2.53478139135997440000 до ₴2.56652236672919040000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують FLX?

FlowX Finance згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку FLX?

З 6638219.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.