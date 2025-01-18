Сьогоднішня ціна Flowmatic (FM)

Поточна ціна Flowmatic (FM) сьогодні становить 0.072445 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flowmatic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.07K USD

- зміна ціни Flowmatic протягом дня — +4.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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