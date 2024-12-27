Сьогоднішня ціна FlowerAI (FLOWER)

Поточна ціна FlowerAI (FLOWER) сьогодні становить 0.00175401 USD з ринковою капіталізацією $ 1.75M USD. Ціна FLOWER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FlowerAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.41K USD

- зміна ціни FlowerAI протягом дня — -13.69%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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