Ціна FlowerAI (FLOWER)
Поточна ціна FlowerAI (FLOWER) сьогодні становить 0.00175401 USD з ринковою капіталізацією $ 1.75M USD. Ціна FLOWER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FlowerAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.41K USD
- зміна ціни FlowerAI протягом дня — -13.69%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlowerAI до USD становила $ -0.000278438966383397.
За останні 30 днів зміна ціни FlowerAI до USD становила $ -0.0015303065.
За останні 60 днів зміна ціни FlowerAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FlowerAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000278438966383397
|-13.69%
|30 днів
|$ -0.0015303065
|-87.24%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FlowerAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.16%
-13.69%
-3.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FlowerAI introduces FloweyQuant, an advanced AI agent leveraging cutting-edge technologies like LLM Retrieval-Augmented Generation (RAG) and integrating with leading on-chain protocols such as Pump.Fun, Cielo Finance, and Helius. FloweyQuant delivers instant analysis of token performance, market movements, and wallet activity, helping you make data-driven decisions in real time. To complement this, flowerAI offers an interactive, live-updating platform to visualize and analyze holders of our ecosystem token, $FLOWER. This innovative tool provides actionable insights into on-chain behavior, empowering you to stay at the forefront of evolving metas.
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