Сьогоднішня ціна Flovi Inu (FLOVI)

Поточна ціна Flovi Inu (FLOVI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLOVI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flovi Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.14 USD

- зміна ціни Flovi Inu протягом дня — -1.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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