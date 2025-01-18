Ціна Flovatar Dust (FDUST)
Поточна ціна Flovatar Dust (FDUST) сьогодні становить 0.00117258 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FDUST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flovatar Dust:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31 USD
- зміна ціни Flovatar Dust протягом дня — -5.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flovatar Dust до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flovatar Dust до USD становила $ -0.0000808696.
За останні 60 днів зміна ціни Flovatar Dust до USD становила $ -0.0002131066.
За останні 90 днів зміна ціни Flovatar Dust до USD становила $ -0.0001549473009872145.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.98%
|30 днів
|$ -0.0000808696
|-6.89%
|60 днів
|$ -0.0002131066
|-18.17%
|90 днів
|$ -0.0001549473009872145
|-11.67%
Останній аналіз цін Flovatar Dust: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.98%
+2.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flovatar is a creativity platform and DUST is the token that fuels its economy. Each Flovatar NFT receives a daily amount of DUST based on their rarity score and it can be spent in many different ways: give a name and short bio to their character, create new companion NFTs (the Psyche Likee), upgrade Flobit NFT accessories that can be equipped by the Flovatar themselves, buy exclusive Packs, unlock the 3D printable model for their Flovatars, and so much more. Each time the token used to access the desired utility are burned and lost forever, making the Flovatar economy, a deflationary one.
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