Сьогоднішня ціна Flovatar Dust (FDUST)

Поточна ціна Flovatar Dust (FDUST) сьогодні становить 0.00117258 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FDUST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flovatar Dust:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31 USD

- зміна ціни Flovatar Dust протягом дня — -5.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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