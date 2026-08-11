Сьогоднішня ціна FLORK CTO

Поточна ціна FLORK CTO (FLORK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLORK до USD становить $ 0 за FLORK.

FLORK CTO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41 453, з циркуляційною пропозицією у 938,30M FLORK. Протягом останніх 24 годин FLORK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03866524, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FLORK змінився на +0,39% за останню годину та на -1,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FLORK CTO (FLORK)

Ринкова капіталізація $ 41,45K$ 41,45K $ 41,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,45K$ 41,45K $ 41,45K Циркуляційне постачання 938,30M 938,30M 938,30M Загальна пропозиція 938 302 484,261234 938 302 484,261234 938 302 484,261234

Поточна ринкова капіталізація FLORK CTO — $ 41,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLORK — 938,30M, зі загальною пропозицією 938302484.261234. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,45K.