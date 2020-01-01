Токеноміка Florence Finance Medici (FFM) Дізнайтеся ключову інформацію про Florence Finance Medici (FFM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Florence Finance Medici (FFM) Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. Офіційний вебсайт: https://florence.finance/ Купити FFM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Florence Finance Medici (FFM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Florence Finance Medici (FFM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 140,31K $ 140,31K $ 140,31K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 206,78M $ 206,78M $ 206,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 678,53K $ 678,53K $ 678,53K Історичний максимум: $ 0,130709 $ 0,130709 $ 0,130709 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00067853 $ 0,00067853 $ 0,00067853 Дізнайтеся більше про ціну Florence Finance Medici (FFM)

Токеноміка Florence Finance Medici (FFM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Florence Finance Medici (FFM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FFM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FFM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FFM, досліджуйте ціну токена FFM в реальному часі!

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