Ціна Florence Finance Medici (FFM)
Поточна ціна Florence Finance Medici (FFM) сьогодні становить 0.03137648 USD з ринковою капіталізацією $ 5.41M USD. Ціна FFM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Florence Finance Medici:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.71K USD
- зміна ціни Florence Finance Medici протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 175.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Florence Finance Medici до USD становила $ +0.00036642.
За останні 30 днів зміна ціни Florence Finance Medici до USD становила $ +0.0090204367.
За останні 60 днів зміна ціни Florence Finance Medici до USD становила $ +0.0173507384.
За останні 90 днів зміна ціни Florence Finance Medici до USD становила $ +0.000382582171438285.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036642
|+1.18%
|30 днів
|$ +0.0090204367
|+28.75%
|60 днів
|$ +0.0173507384
|+55.30%
|90 днів
|$ +0.000382582171438285
|+1.23%
Останній аналіз цін Florence Finance Medici: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+1.18%
+15.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.
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