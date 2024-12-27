Сьогоднішня ціна Florence Finance Medici (FFM)

Поточна ціна Florence Finance Medici (FFM) сьогодні становить 0.03137648 USD з ринковою капіталізацією $ 5.41M USD. Ціна FFM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Florence Finance Medici:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.71K USD

- зміна ціни Florence Finance Medici протягом дня — +1.18%

- циркуляційна пропозиція – 175.42M USD

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