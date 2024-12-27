Ціна Floppa Cat (FLOPPA)
Поточна ціна Floppa Cat (FLOPPA) сьогодні становить 0.00388899 USD з ринковою капіталізацією $ 3.89M USD. Ціна FLOPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Floppa Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.52K USD
- зміна ціни Floppa Cat протягом дня — -6.71%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Floppa Cat до USD становила $ -0.000280063724446118.
За останні 30 днів зміна ціни Floppa Cat до USD становила $ -0.0016519426.
За останні 60 днів зміна ціни Floppa Cat до USD становила $ -0.0001151362.
За останні 90 днів зміна ціни Floppa Cat до USD становила $ +0.000221384212832959.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000280063724446118
|-6.71%
|30 днів
|$ -0.0016519426
|-42.47%
|60 днів
|$ -0.0001151362
|-2.96%
|90 днів
|$ +0.000221384212832959
|+6.04%
Останній аналіз цін Floppa Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-6.71%
-11.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just a caracal with floppy ears
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