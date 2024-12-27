Сьогоднішня ціна Floppa Cat (FLOPPA)

Поточна ціна Floppa Cat (FLOPPA) сьогодні становить 0.00388899 USD з ринковою капіталізацією $ 3.89M USD. Ціна FLOPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Floppa Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.52K USD

- зміна ціни Floppa Cat протягом дня — -6.71%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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