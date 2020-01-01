Токеноміка Floor Protocol (FLC) Дізнайтеся ключову інформацію про Floor Protocol (FLC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Floor Protocol (FLC) The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace. Офіційний вебсайт: https://fp.io Whitepaper: https://docs.fp.io/ Купити FLC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Floor Protocol (FLC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Floor Protocol (FLC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 211,38K $ 211,38K $ 211,38K Загальна пропозиція: $ 25,00B $ 25,00B $ 25,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,11B $ 2,11B $ 2,11B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M Історичний максимум: $ 0,03572394 $ 0,03572394 $ 0,03572394 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010002 $ 0,00010002 $ 0,00010002 Дізнайтеся більше про ціну Floor Protocol (FLC)

Токеноміка Floor Protocol (FLC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Floor Protocol (FLC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLC, досліджуйте ціну токена FLC в реальному часі!

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