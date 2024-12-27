Сьогоднішня ціна Floor Protocol (FLC)

Поточна ціна Floor Protocol (FLC) сьогодні становить 0.00302612 USD з ринковою капіталізацією $ 6.40M USD. Ціна FLC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Floor Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.53K USD

- зміна ціни Floor Protocol протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 2.11B USD

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