Ціна Floor Protocol (FLC)
Поточна ціна Floor Protocol (FLC) сьогодні становить 0.00302612 USD з ринковою капіталізацією $ 6.40M USD. Ціна FLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Floor Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.53K USD
- зміна ціни Floor Protocol протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 2.11B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Floor Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Floor Protocol до USD становила $ -0.0000771996.
За останні 60 днів зміна ціни Floor Protocol до USD становила $ -0.0001455996.
За останні 90 днів зміна ціни Floor Protocol до USD становила $ -0.0007524563047861317.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.22%
|30 днів
|$ -0.0000771996
|-2.55%
|60 днів
|$ -0.0001455996
|-4.81%
|90 днів
|$ -0.0007524563047861317
|-19.91%
Останній аналіз цін Floor Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
+0.22%
-2.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
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