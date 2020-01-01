Токеноміка Floor Cheese Burger (FLRBRG) Дізнайтеся ключову інформацію про Floor Cheese Burger (FLRBRG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Floor Cheese Burger (FLRBRG) What is $FLRBRG? Beeple posted a coded piece of art. Within that art FLRBRG was written 3 times. A couple of smart burgers looked through contracts on the blockchain and found a mysterious launch that had been waiting with Burnt LP, Zero Taxes and Renounced contract. The contract was adopted and a blooming community of floor burger enjoyoors gathered. $FLRBRG is a community-owned token.Unlike traditional cryptocurrencies, where control is often centralized, $flrbrg is managed collectively by a network of participants who hold the token. This model encourages active participation and reduces the influence of a single entity.It's is a digital asset built on the principles of decentralized governance and ownership. In a bustling city, digital artist Mike Winkelmann, known as @beeple, ignited a global fascination with his daily digital art. His intricate creations shared online, captivated hearts and minds, leading to a prestigious gallery exhibition that blurred the lines between virtual and reality. As visitors marveled at his work, @beeple's legacy spread far beyond pixels and screens. Beyond art, his insightful predictions in the crypto space also drew attention, showcasing his multidimensional impact on both the art and tech worlds. Офіційний вебсайт: https://flrbrg.io/ Купити FLRBRG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Floor Cheese Burger (FLRBRG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Floor Cheese Burger (FLRBRG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 69,42B $ 69,42B $ 69,42B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 250,40K $ 250,40K $ 250,40K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Floor Cheese Burger (FLRBRG)

Токеноміка Floor Cheese Burger (FLRBRG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Floor Cheese Burger (FLRBRG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLRBRG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLRBRG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLRBRG, досліджуйте ціну токена FLRBRG в реальному часі!

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