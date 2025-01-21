Ціна Floor Cheese Burger (FLRBRG)
Поточна ціна Floor Cheese Burger (FLRBRG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLRBRG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Floor Cheese Burger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.11 USD
- зміна ціни Floor Cheese Burger протягом дня — +2.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Floor Cheese Burger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Floor Cheese Burger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Floor Cheese Burger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Floor Cheese Burger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.51%
|30 днів
|$ 0
|-2.91%
|60 днів
|$ 0
|-37.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Floor Cheese Burger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.51%
+5.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is $FLRBRG? Beeple posted a coded piece of art. Within that art FLRBRG was written 3 times. A couple of smart burgers looked through contracts on the blockchain and found a mysterious launch that had been waiting with Burnt LP, Zero Taxes and Renounced contract. The contract was adopted and a blooming community of floor burger enjoyoors gathered. $FLRBRG is a community-owned token.Unlike traditional cryptocurrencies, where control is often centralized, $flrbrg is managed collectively by a network of participants who hold the token. This model encourages active participation and reduces the influence of a single entity.It's is a digital asset built on the principles of decentralized governance and ownership. In a bustling city, digital artist Mike Winkelmann, known as @beeple, ignited a global fascination with his daily digital art. His intricate creations shared online, captivated hearts and minds, leading to a prestigious gallery exhibition that blurred the lines between virtual and reality. As visitors marveled at his work, @beeple's legacy spread far beyond pixels and screens. Beyond art, his insightful predictions in the crypto space also drew attention, showcasing his multidimensional impact on both the art and tech worlds.
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