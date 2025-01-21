Ціна Floop (FLOOP)
Поточна ціна Floop (FLOOP) сьогодні становить 2,300.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Floop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD
- зміна ціни Floop протягом дня — -0.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Floop до USD становила $ -9.647824050375.
За останні 30 днів зміна ціни Floop до USD становила $ -1,134.7547789760.
За останні 60 днів зміна ціни Floop до USD становила $ -622.4105072640.
За останні 90 днів зміна ціни Floop до USD становила $ -336.0571053450413.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -9.647824050375
|-0.41%
|30 днів
|$ -1,134.7547789760
|-49.32%
|60 днів
|$ -622.4105072640
|-27.05%
|90 днів
|$ -336.0571053450413
|-12.74%
Останній аналіз цін Floop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-0.41%
-17.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FLOOP is the utility token for the CaviarNine ecosystem on Radix. It underpins the Aggregator, Shape Liquidity, Decentralised Order Book and Liquid Staking Pool. It controls the FLOOP treasury associated with those products.
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A$3,657.7632
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€2,208.4608
|1 FLOOP до USD
$2,300.48
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RM10,283.1456
|1 FLOOP до TRY
₺81,874.0832
|1 FLOOP до JPY
¥356,597.4048
|1 FLOOP до RUB
₽232,325.4752
|1 FLOOP до INR
₹198,715.4624
|1 FLOOP до IDR
Rp37,712,780.8512
|1 FLOOP до PHP
₱134,325.0272
|1 FLOOP до EGP
￡E.115,737.1488
|1 FLOOP до BRL
R$13,871.8944
|1 FLOOP до CAD
C$3,312.6912
|1 FLOOP до BDT
৳280,497.5264
|1 FLOOP до NGN
₦3,572,162.3392
|1 FLOOP до UAH
₴97,149.2704
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Bs124,225.92
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₸1,220,404.64
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