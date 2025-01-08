Сьогоднішня ціна Floofnoodles (FLOOF)

Поточна ціна Floofnoodles (FLOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.29K USD. Ціна FLOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Floofnoodles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.16 USD

- зміна ціни Floofnoodles протягом дня — -8.60%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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