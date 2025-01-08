Сьогоднішня ціна FLOOF (FLOOF)

Поточна ціна FLOOF (FLOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.02K USD. Ціна FLOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FLOOF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.27 USD

- зміна ціни FLOOF протягом дня — -7.33%

- циркуляційна пропозиція – 19.10B USD

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