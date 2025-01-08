Ціна FLOOF (FLOOF)
Поточна ціна FLOOF (FLOOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.02K USD. Ціна FLOOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FLOOF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.27 USD
- зміна ціни FLOOF протягом дня — -7.33%
- циркуляційна пропозиція – 19.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FLOOF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FLOOF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FLOOF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FLOOF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.33%
|30 днів
|$ 0
|-31.40%
|60 днів
|$ 0
|+58.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FLOOF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-7.33%
-3.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FLOOF Solana ($FLOOF) is a decentralized Play-to-Earn gaming coin. Floof is building a range of products for its holders that will provide additional utility to the FLOOF token. FLOOF has its own DEX/Swap platform (FLOOF SWAP), and its own PlayFi gaming platform (FLOOF PLAY). FLOOF is one of the largest and most welcoming communities on Solana and in crypto where users can play, learn, and earn.
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