Сьогоднішня ціна Flokis (FLOKIS)

Поточна ціна Flokis (FLOKIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLOKIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flokis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.62 USD

- зміна ціни Flokis протягом дня — -0.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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