Ціна Flokis (FLOKIS)
Поточна ціна Flokis (FLOKIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLOKIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flokis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.62 USD
- зміна ціни Flokis протягом дня — -0.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flokis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flokis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flokis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flokis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.69%
|30 днів
|$ 0
|+29.61%
|60 днів
|$ 0
|-13.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flokis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-0.69%
+27.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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