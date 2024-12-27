Ціна FlokiFork (FORK)
Поточна ціна FlokiFork (FORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 151.95K USD. Ціна FORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FlokiFork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.93K USD
- зміна ціни FlokiFork протягом дня — +1.36%
- циркуляційна пропозиція – 9.57T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FlokiFork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FlokiFork до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FlokiFork до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FlokiFork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.36%
|30 днів
|$ 0
|-18.41%
|60 днів
|$ 0
|-8.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FlokiFork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.95%
+1.36%
+4.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We will tell the tale of FlokiFork and how he and his Pink Vikings community conquered all challenges before them. The Pink Viking dog FlokiFork has faced perilous storms of TAXED TOKENS, FUD, rugs, $PORKs and attacks of those who want to discredit him. But he stands victorious.
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