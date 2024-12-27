Сьогоднішня ціна FlokiFork (FORK)

Поточна ціна FlokiFork (FORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 151.95K USD. Ціна FORK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FlokiFork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.93K USD

- зміна ціни FlokiFork протягом дня — +1.36%

- циркуляційна пропозиція – 9.57T USD

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