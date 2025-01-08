Сьогоднішня ціна Floki Cat (FCAT)

Поточна ціна Floki Cat (FCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.91K USD. Ціна FCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Floki Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22 USD

- зміна ціни Floki Cat протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін FCAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FCAT.