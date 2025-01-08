Ціна Floki Cat (FCAT)
Поточна ціна Floki Cat (FCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.91K USD. Ціна FCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Floki Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22 USD
- зміна ціни Floki Cat протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Floki Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Floki Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Floki Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Floki Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ 0
|-12.68%
|60 днів
|$ 0
|-2.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Floki Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.55%
+13.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It’s a FLOKI Cat going to Valhalla
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