Ціна Floki Cash (FLOKICASH)
Поточна ціна Floki Cash (FLOKICASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLOKICASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Floki Cash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.85 USD
- зміна ціни Floki Cash протягом дня — -0.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Floki Cash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Floki Cash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Floki Cash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Floki Cash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.74%
|30 днів
|$ 0
|+5.38%
|60 днів
|$ 0
|+24.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Floki Cash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.74%
-1.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FlokiCash is the utility token in the ecosystem. FlokiCash is the people's Cryptocurrency, the utility token of the vast ecosystem, sending you to the Moon and rescuing FlokiCash. Right from the launch SatoshiMavis and the community burned more than 50% of the tokens to reduce the supply. Then listed tokens on Dex exchanges and locked all LP tokens for 5 years. It means our community is completely secure and completely decentralized. We pledge by action, and let's see how strong we are going forward.
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