Ціна flocoin (FLOCO)
Поточна ціна flocoin (FLOCO) сьогодні становить 0.679707 USD з ринковою капіталізацією $ 593.48K USD. Ціна FLOCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності flocoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни flocoin протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 873.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни flocoin до USD становила $ +0.00056156.
За останні 30 днів зміна ціни flocoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни flocoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни flocoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00056156
|+0.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін flocoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
+0.08%
+0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.
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