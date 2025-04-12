Сьогоднішня ціна flocoin (FLOCO)

Поточна ціна flocoin (FLOCO) сьогодні становить 0.679707 USD з ринковою капіталізацією $ 593.48K USD. Ціна FLOCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності flocoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни flocoin протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 873.35K USD

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