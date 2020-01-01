Токеноміка FLOCKY (FLOCKY) Дізнайтеся ключову інформацію про FLOCKY (FLOCKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FLOCKY (FLOCKY) Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution Офіційний вебсайт: https://flocky.meme Купити FLOCKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FLOCKY (FLOCKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FLOCKY (FLOCKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,78K $ 22,78K $ 22,78K Загальна пропозиція: $ 998,23M $ 998,23M $ 998,23M Циркуляційна пропозиція: $ 998,23M $ 998,23M $ 998,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,78K $ 22,78K $ 22,78K Історичний максимум: $ 0,00267496 $ 0,00267496 $ 0,00267496 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну FLOCKY (FLOCKY)

Токеноміка FLOCKY (FLOCKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FLOCKY (FLOCKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLOCKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLOCKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLOCKY, досліджуйте ціну токена FLOCKY в реальному часі!

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