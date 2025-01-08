Сьогоднішня ціна FLOCKY (FLOCKY)

Поточна ціна FLOCKY (FLOCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.50K USD. Ціна FLOCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FLOCKY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75K USD

- зміна ціни FLOCKY протягом дня — -3.82%

- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD

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