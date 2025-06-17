Ціна FLock OFF (SN96)
Поточна ціна FLock OFF (SN96) сьогодні становить 2,38 USD з ринковою капіталізацією $ 756,62K USD. Ціна SN96 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FLock OFF:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FLock OFF протягом дня — -1,43%
- циркуляційна пропозиція – 312,87K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FLock OFF до USD становила $ -0,034722847684196.
За останні 30 днів зміна ціни FLock OFF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FLock OFF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FLock OFF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,034722847684196
|-1,43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FLock OFF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,50%
-1,43%
-39,17%
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