Сьогоднішня ціна FLock OFF (SN96)

Поточна ціна FLock OFF (SN96) сьогодні становить 2,38 USD з ринковою капіталізацією $ 756,62K USD. Ціна SN96 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FLock OFF:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FLock OFF протягом дня — -1,43%

- циркуляційна пропозиція – 312,87K USD

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