Ціна Flochi (FLOCHI)
Поточна ціна Flochi (FLOCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLOCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flochi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.56 USD
- зміна ціни Flochi протягом дня — +4.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flochi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flochi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flochi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flochi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.82%
|30 днів
|$ 0
|-30.81%
|60 днів
|$ 0
|-21.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flochi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.37%
+4.82%
-20.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $FLOCHI Token blends the beloved Floki meme with the richness of Chinese cultural elements, creating a distinctive and enchanting fusion that honors tradition while embracing the future. $FLOCHI coin is an independent creation and bears no connection to the original Floki meme or its creators. This token is a playful tribute to a beloved meme that we all enjoy and recognize.
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