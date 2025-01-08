Ціна Float Protocol (BANK)
Поточна ціна Float Protocol (BANK) сьогодні становить 0.557069 USD з ринковою капіталізацією $ 74.82K USD. Ціна BANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Float Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.97K USD
- зміна ціни Float Protocol протягом дня — -4.54%
- циркуляційна пропозиція – 134.31K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Float Protocol до USD становила $ -0.026546981733642505.
За останні 30 днів зміна ціни Float Protocol до USD становила $ -0.0846780532.
За останні 60 днів зміна ціни Float Protocol до USD становила $ +0.0894417173.
За останні 90 днів зміна ціни Float Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.026546981733642505
|-4.54%
|30 днів
|$ -0.0846780532
|-15.20%
|60 днів
|$ +0.0894417173
|+16.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Float Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.17%
-4.54%
+11.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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