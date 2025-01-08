Сьогоднішня ціна Float Protocol (BANK)

Поточна ціна Float Protocol (BANK) сьогодні становить 0.557069 USD з ринковою капіталізацією $ 74.82K USD. Ціна BANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Float Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.97K USD

- зміна ціни Float Protocol протягом дня — -4.54%

- циркуляційна пропозиція – 134.31K USD

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