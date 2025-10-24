Інформація щодо ціни Flo (FLO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,01542212 Макс. за 24 год $ 0,01584421 Рекордний максимум $ 0,232678 Найнижча ціна $ 0,01261021 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,46%

Актуальна ціна Flo (FLO) становить $0,01554042. За останні 24 години FLO торгувався між мінімумом у $ 0,01542212 і максимумом у $ 0,01584421, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLO становить $ 0,232678, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01261021.

Що стосується короткострокових результатів, то FLO змінився на -- за останню годину, -1,20% за 24 години та на +4,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flo (FLO)

Ринкова капіталізація $ 139,86K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 155,40K Циркуляційне постачання 9,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Flo — $ 139,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLO — 9,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 155,40K.